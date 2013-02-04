Лукашенку не подобається, що білоруси п'ють-курять, а держава їх лікує

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це сьогодні заявив глава держави Олександр Лукашенко під час зустрічі з міністром охорони здоров'я Білорусі Василем Жарком.

О.Лукашенко вважає, що білоруси не звикли дбати про своє здоров'я.

«У нас можна напитися, ногу зламати, потім держава за рахунок інших людей лікує, можна у зв'язку з курінням завдати значного збитку здоров'ю. Якщо на Заході населення платить за своє здоров'я, то в Білорусі поки що до цього не готові. Звичайно, ми до цього не готові – вимагати від населення повної оплати за утримання в лікарнях, за лікування і так далі. Не готові», - зазначив О.Лукашенко.

При цьому він висловив упевненість в тому, що в міру збільшення зарплат це питання, звичайно, колись постане.

Довідка УНІАН. За даними Національного статистичного комітету Білорусі, середня зарплата в країні за підсумками 2012 року подолала 500-доларовий рубіж.