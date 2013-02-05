Грузія готова виконати умови Росії щодо вина і води

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав голова Національного агентства вина Грузії Леван Давиташвілі за підсумками переговорів з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком.

«Я думаю, можливо, наприкінці весни вже грузинська продукція з'явиться на російському ринку. Я сподіваюся на це», - сказав Л.Давиташвілі.

За його словами, грузинська сторона готова в найкоротші терміни виконати всі необхідні вимоги. Він повідомив, що через тиждень після сьогоднішнього туру переговорів фахівці Росспоживнагляду відвідають Грузію.

У свою чергу, Г.Онищенко зазначив, що більш як 60 грузинських виробників мають намір відновити поставки вина до Росії. За його словами, наступного тижня три групи російських фахівців поїдуть до Грузії на ті заводи, які вже подали необхідні документи.

Як повідомляв УНІАН, грузинські сільгосптовари, вина і мінеральна вода «Боржомі» були заборонені до ввезення до Росії в 2006 році. У Росспоживнагляду зазначали, що під час перевірок цієї продукції були виявлені порушення санітарно-епідеміологічних норм. У Грузії це рішення називали політично мотивованим.

20 грудня 2012 року Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна виконає свої зобов'язання перед Грузією в рамках СОТ і допустить її товари на свій ринок.

Наприкінці минулого року міністр сільського господарства Грузії Давид Кірвалідзе повідомив, що Грузія почала поставляти на російський ринок цитрусові. Він пояснив, що поставки здійснюються транзитом через територію Білорусі.