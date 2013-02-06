Позбавлена докторського ступеня міністр освіти Німеччини не планує звільнятись

Рада факультету визнала, що політик свого часу вдалась до плагіату в докторській роботі, повідомляє «Німецька хвиля».

Міністр освіти Німеччини А.Шаван, яка представляє в уряді християнських демократів, не має наміру йти у відставку. Такі вимоги з боку опозиції пролунали після того, як ввечері 5 лютого стало відомо, що Дюссельдорфський університет відібрав у неї науковий ступінь доктора наук.

За словами декана факультету Бруно Блекманна, факультетська рада дійшла висновку, що А.Шаван "систематично й умисно" видавала чужі думки за свої. Далі декан зауважив, що дисертація А.Шаван на тему "Особистість і совість", яку вона написала 1980 року, "у великих обсягах містить непозначені чужі тексти". Такі обставини й спонукали факультетську раду звинуватити А.Шаван у плагіаті.

А.Шаван заперечує, що вдавалась до плагіату, і стверджує, що не намагалась ввести когось в оману. За її словами, вона, можливо, й припустилась якихось помилок, але виключно "помилок через неуважність".

Свого часу дисертацію А.Шаван було оцінено на відмінно. Факультетська рада, ретельно проаналізувавши роботу, дотримується тепер іншої думки. Переважна більшість з 15 експертів, які входять до складу факультетської ради, виступили за позбавлення міністра освіти наукового ступеня.

Як повідомили адвокати А.Шаван, міністр має намір оскаржити рішення факультетської ради в суді. Колеги по партії з розумінням поставилися до такого кроку й виступили на підтримку політика. Заступник голови фракції християнських демократів у Бундестазі Міхаель Кетчмаєр заявив про "політично мотивовану кампанію проти дуже успішного міністра освіти". Представник лібералів Патрік Майгардт наголосив, що до завершення судового розгляду діє презумпція невинуватості.

Опозиційні політики висловлюють сумнів, що 57-річній А.Шаван з огляду на нинішні обставини вдасться зберегти за собою посаду міністра освіти. "Не уявляю, як у Німеччині може працювати міністр з такими недоліками", - заявила одна з лідерів "зелених" Штеффі Лемке. Представниця Лівої партії Петра Зітте вважає, що під загрозою опинився імідж самої міністерської посади.

Якщо А.Шаван все ж таки доведеться розпрощатися з міністерською посадою, то для канцлера Німеччини Ангели Меркель це буде серйозною втратою. Через дев'ять місяців мають відбутися вибори до Бундестагу, а А.Шаван вважається довіреною особою нинішнього глави уряду. Два роки тому А.Меркель уже втратила одного з міністрів, якому теж закинули плагіат у дисертації: тоді з посади керівника оборонного відомства був змушений піти Карл-Теодор цу Ґуттенберґ, який представляв в уряді баварський Християнсько-соціальний союз.