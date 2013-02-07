Іран скасує візи для єгиптян

Про це повідомив інформаційному агентству "Аш-Шарк Аль-Аусат" міністр закордонних справ Ірану Алі Акбар Саліхі.

"Будуть скасовані в'їзні візи в Іран для бізнесменів і туристів з Єгипту. Відносини між двома країнами після єгипетської революції досягли високого рівня, і кожен день ми робимо кроки вперед", - сказав Саліхі, зазначивши, що оголошення про анулювання віз буде зроблено в четвер, у другій і заключний день роботи саміту Організації ісламської співпраці (ОІС) .

Зустріч глав держав і урядів ОІВ відкрилася в середу в столиці Єгипту - Каїрі. У 12-му саміті організації беруть участь 56 країн, 26 з них представлені лідерами держав, передає РІА "Новости".

Особливу увагу на саміті журналісти приділяють приїзду президента Махмуда Ахмадінежада, який став першим главою Ірану, який відвідав Єгипет після розриву дипломатичних відносин між країнами більше 30 років тому.

Потепління відносин між Каїром і Тегераном стало можливим лише після революції в Єгипті.