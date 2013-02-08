На Нью-Йорк обрушиться сніговий ураган «Немо»

Нью-Йорк готується до наближення снігового буревію "Немо", який, за останніми прогнозами синоптиків, обрушиться на місто після полудня в п'ятницю і триватиме майже добу.

Картина стихії, яка загрожує місту, та її ймовірні наслідки постійно змінюються. Метеорологи прогнозують в Нью-Йорку снігові опади при швидкості вітру в межах 40-55 кілометрів на годину, з поривами, які часом досягатимуть 100 кілометрів на годину. Можливі затоплення в низинних зонах.

"Не виключено, що масштаб шторму перебільшений, але треба бути готовими до всього. Ми готові", - заявив мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, слова якого наводить телеканал NBC. Школи та громадські установи Нью-Йорка в п'ятницю працюють у звичайному режимі. Влада міста попередила про можливі порушення графіка руху громадського транспорту, не виключено, що рух порому, який зв'язує Стейтен-Айленд з Манхеттеном, буде призупинено.

Більше двох тисяч рейсів заздалегідь скасовані в п'ятницю в аеропортах Нью-Йорка - міжнародному імені Кеннеді, Ла Гуардіа і Ньюарку, повідомляє ресурс FlightAware. У листопаді минулого року Нью-Йорк пережив ураган "Сенді", який забрав на східному узбережжі США понад 100 життів, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі понад 50 мільярдів доларів.

РІА "Новости"