Суд у Москві посадив опозиціонера Удальцова під домашній арешт

Про це сам С.Удальцов написав у своєму Twitter.

«Суддя Карпов задовольнив клопотання Слідчого комітету. Домашній арешт до 6 квітня. Спілкування лише з родичами і адвокатами. Без листування і засобів зв'язку», - повідомив опозиціонер.

У свою чергу його дружина Анастасія Удальцова повідомила, «з читання судді дізнаюся, що я зараз в Україні, тому що мені С.Удальцов загрожує розправами. У залі такий сміх, що Карпов перестає читати».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Слідчий комітет РФ попросив суд помістити С.Удальцова під домашній арешт за порушення підписки про невиїзд. Зокрема, в комітеті стверджували, що С.Удальцов довго не проживає за місцем своєї реєстрації, його мобільні телефони часто бувають відключені, що утрудняє виклик обвинуваченого до слідчого. При цьому про місце свого фактичного перебування С.Удальцов не повідомляє.

У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ розслідується кримінальна справа щодо С.Удальцова, Леоніда Развозжаєва, Костянтина Лебедєва.

Кримінальну справу було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2". Автори фільму, який вийшов на телеканалі НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі були продемонстровані кадри, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з на той час головою парламентського комітету Грузії з оборони та безпеки Г.Таргамадзе. Як стверджують автори фільму, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні та масових безпорядків у Білорусі.

30 листопада 2012 р. Слідчий комітет Росії заявив, що опозиціонери навчалися за кордоном організації масових безпорядків для повалення державного ладу на прикладі «кольорових революцій» в інших країнах.

Багатотисячні «Марші мільйонів» проводилися в Москві 6 травня, 12 червня і 15 вересня цього року.

6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція в Москві закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.