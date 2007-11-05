Єврокомісія дасть 97 млн. євро країнам Середземномор’я

Європейська комісія виділила з бюджету 2007 року 97 млн. євро для країн Середземномор’я на підтримку миру, прогресу та міжкультурного діалогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, ці гроші, зокрема, підуть на фінансування програм з підвищення безпеки, стабільності та благополуччя.

Зокрема, 5 млн. євро планується витратити на програму “Партнерство заради миру” на Близькому Сході, 4,4 млн. євро – на програму попередження та зменшення наслідків природних катастроф, 9 млн. євро – на програму сприяння інвестиціям, які використовуються на підтримку приватного сектору, малого та середнього бізнесу. Ще 8 млн. євро планується витратити на підтримку жіночої рівності та розвиток громадянського суспільства, 17 млн. євро – на розвиток між культурного діалогу та збереження культурної спадщини, 12 млн. – на розвиток комунікацій. Найбільша сума – 32 млн. євро, - передбачена на підтримку фінансових інституцій країн Середземномор’я. Ці гроші управляються Європейським інвестиційним банком.

Єврокомісія відзначає, що сума, виділена з бюджету цього року для країн Середземномор’я, є найбільшою за всі роки співпраці з ЄС.

До країн європейсько-середземноморського партнерства відносяться Алжир, Єгипет, Йорданія, Ліван, Марокко, Палестинські територія, Сирія та Туніс. Ізраїль також є членом європейсько-середземноморського партнерства, однак він не отримує технічну допомогу від ЄС.