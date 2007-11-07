Грузинська поліція витіснила опозиціонерів з проспекту Руставелі

За рішенням тбіліської мерії рух на проспекті Руставелі, де проходив протягом п`яти днів мітинг опозиції, відновлено, заявив мер столиці Гіоргій Угулава.

"Після 2 листопада ніякого приводу для закриття руху на проспекті Руставелі не було через нечисленість мітингуючих. З сьогоднішнього дня опозиція збиралася розкрити намети і перетворити столицю на наметове містечко. Тбілісі ніколи не повернеться в початок 90-х років (минулого сторіччя). І нікому не вдасться перетворити місто і країну на наметові", - сказав він на брифінгу.

Поліція затримала перед будівлею парламенту Грузії в Тбілісі трьох чоловік за опір властям, але мітингуючих не розгонила, а "витіснила" з проспекту Руставелі, де протягом п`яти днів проходила акція протесту опозиції, заявив начальник патрульної поліції МВС Грузії Георгій Гегечкорі.

"Ми не розганяли мітингуючих, ми їх витіснили на тротуар, щоб вони могли продовжити свою акцію протесту, а проспект Руставелі і прилеглу територію ми звільнили для того, щоб життя столиці увійшло в нормальне русло. Крім того, відновився рух на проспекті", - сказав Гегечкорі журналістам.

Він не назвав прізвища затриманих і на запитання журналіста, чи є серед них один з лідерів опозиції Гіоргій Хаїндрава, Гегечкорі як і раніше відмовився називати прізвища затриманих.

За його словами, мітингуючі - люди, які хочуть висловити свій протест, можуть продовжити свої виступи на тротуарі.

Опозиція висуває п`ять основних вимог: відставка президента Михайла Саакашвілі, проведення парламентських виборів в квітні 2008 року, зміна принципу проведення мажоритарних виборів і комплектації виборчих комісій, а також звільнення "політв`язнів".

За матеріалами РІА Новости