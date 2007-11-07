Грузинська опозиція знову збирається на мітинг

Лідери грузинської опозиції знову збирають мітинг біля будівлі парламенту після того, як поліція рано вранці витіснила з площі учасників акції голодовки з вимогою відставки Президента.

Лідери опозиції зібралися біля парламенту, щоб закликати людей висловити свій протест у зв`язку з діями влади. "Або ви нам відповісте, або ви опинитеся в політичній могилі", - заявила, звертаючись до влади, один із лідерів Республіканської партії Тіна ХІДАШЕЛІ. Вона закликала посла США в Грузії звернути увагу на те, що відбувається в країні, передає агентство «Новости-Украина».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Тбілісі патрульні поліцейські розігнали акцію протесту, що проходила шостий день на площі перед будівлею парламенту Грузії. Коли на площі було близько 100 осіб, було завезено декілька машин для прибирання сміття, а слідом за ними на площу ввірвалися декілька сотень поліцейських.

Постраждалих серед учасників акції протесту немає, майже всі вони перемістилися в прилеглий сквер.

Телекомпанія "Імеді" повідомила, що співробітники поліції не дозволили журналістам знімати на відеокамери розгін мітингу опозиції в центрі Тбілісі - в усіх знімальних бригад відібрали камери.

Мітингувальники вимагали відставки Президента Михайла СААКАШВІЛІ, призначення парламентських виборів не на осінь, а на весну 2008 року, зміни виборчого кодексу в частині мажоритарних виборів і складу виборчих комісій, а також звільнення політичних в’язнів.

Поліція затримала перед будівлею парламенту Грузії в Тбілісі трьох осіб за опір владі, але мітингувальників не розізнала, а "витіснила" з проспекту Руставелі, де проходила акція протесту опозиції, заявив начальник патрульної поліції МВС Грузії Георгій ГЕГЕЧКОРІ.

Він повідомив, що опозиція може мітингувати й далі, тільки не на проїжджій частині, а на тротуарі.