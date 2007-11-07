Грузинський спецназ розігнав опозицію газом і водометами

11:44, 07 листопада 2007
Світ
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Люди підняли руки вгору

Фото Reuters
Грузинський спецназ застосував сльозогінний газ і водомети для розгону мітингу в центрі Тбілісі.

Як передає ІА «Новості-Грузія», спецназівці через мегафони закликали мітингуючих розійтися, погрожуючи в разі непокори застосуванням "усіх законних заходів". Через декілька хвилин в дію були пущені водометы.

Мітингуючі перед цим на знак того, що їхня акція мирна, підняли руки вгору.

Спецназ витісняє прихильників опозиції з проспекту Руставелі. Самі спецназівці, які йдуть по проспекту, - в протигазах.

Біля стін церкви Кашветі на проспекті Руставелі напроти будівлі парламенту зчинилася бійка між спецназівцями і групою прихильників опозиції. З церкви вибігають священики, закликаючи припинити кровопролиття.

В цілому весь проспект Тбілісі вже зайнятий спецназом, прихильники опозиції витиснені на прилеглі вулиці. Будівля парламенту Грузії оточена спецназом.

До проспекту стягуються додаткові машини "Швидкої допомоги"

 

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