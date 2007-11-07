Лукашенко вважає, що Ленін дозволив реалізувати мрію білорусів

Президент Білорусі Олександр Фото Reuters вважає, що Жовтнева революція дозволила реалізувати мрію білорусів про незалежність своєї держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, О.ЛУКАШЕНКО привітав білоруський народ із Днем Жовтневої революції.

«Жовтень 1917 року не тільки змінив долю величезної країни, але й багато в чому визначив історичний шлях розвитку всього людства. Дев`яносто років тому революція залучила мільйони людей у процес побудови нового суспільства, не на словах, а на ділі вільного від експлуатації, національного пригноблення й нерівності. Завдяки перемозі Великого Жовтня, збулася мрія багатьох поколінь білорусів - ми здобули незалежну державу, відкриту для друзів», - зазначив О.ЛУКАШЕНКО в своєму привітанні.

Разом із тим, глава держави зазначив, що зараз «Білорусь упевнено йде власним шляхом розвитку». «Всі блага ми створюємо своїми руками, розумом і талантом в ім`я нашої Батьківщини. Творча праця, прагнення до соціальної справедливості, пошана до історії та традицій - головні чинники консолідації білоруського суспільства», - підкреслив він.

О.ЛУКАШЕНКО також побажав співвітчизникам «щастя й здоров`я, спокою та миру, благополуччя й упевненості в завтрашньому дні».

Довідка УНІАН. У Білорусі 7 листопада є офіційним святом, у зв`язку з чим цей день є вихідним.