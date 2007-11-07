Лукашенко вважає, що Ленін дозволив реалізувати мрію білорусів
Президент Білорусі привітав свій народ
Президент Білорусі Олександр Фото Reuters вважає, що Жовтнева революція дозволила реалізувати мрію білорусів про незалежність своєї держави.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, О.ЛУКАШЕНКО привітав білоруський народ із Днем Жовтневої революції.
«Жовтень 1917 року не тільки змінив долю величезної країни, але й багато в чому визначив історичний шлях розвитку всього людства. Дев`яносто років тому революція залучила мільйони людей у процес побудови нового суспільства, не на словах, а на ділі вільного від експлуатації, національного пригноблення й нерівності. Завдяки перемозі Великого Жовтня, збулася мрія багатьох поколінь білорусів - ми здобули незалежну державу, відкриту для друзів», - зазначив О.ЛУКАШЕНКО в своєму привітанні.
Разом із тим, глава держави зазначив, що зараз «Білорусь упевнено йде власним шляхом розвитку». «Всі блага ми створюємо своїми руками, розумом і талантом в ім`я нашої Батьківщини. Творча праця, прагнення до соціальної справедливості, пошана до історії та традицій - головні чинники консолідації білоруського суспільства», - підкреслив він.
О.ЛУКАШЕНКО також побажав співвітчизникам «щастя й здоров`я, спокою та миру, благополуччя й упевненості в завтрашньому дні».
Довідка УНІАН. У Білорусі 7 листопада є офіційним святом, у зв`язку з чим цей день є вихідним.