Бурджанадзе закликала опозицію до діалогу

14:16, 07 листопада 2007
Світ
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Вимоги збільшуються

Спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ закликає грузинську опозицію до діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам у Тбілісі.

“Давайте повернемося до діалогу”, - сказала вона, закликавши також припинити акції протесту.

Н.БУРДЖАНАЗЕ зазначила, що вже вчора, 6 листопада, влада Грузії була готова до обговорення трьох основних вимог опозиції, однак після цього опозиція висунула четверту вимогу.

“Ми не можемо дозволити говорити з нами мовою ультиматумів”, - сказала спікер грузинського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, мітинги протесту опозиції проходять в Тбілісі з 1 листопада. Станом на сьогодні опозиція вимагає відставки Президента Михайла СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів у квітні 2008 року, зміну принципів проведення мажоритарних виборів та формування виборчих комісій, звільнення політичних в’язнів. Сьогодні грузинська поліція застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

 

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