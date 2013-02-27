Саакашвілі дорікнув грузинам у «рабському комплексі» стосовно росіян

Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прокоментував візит до Грузії фахівців Росспоживнагляду з метою провести моніторинг грузинських компаній для наступного допуску грузинської продукції на російський ринок.

Як стверджує президент, подібне рішення уряду вказує на те, що в Грузії стосовно Росії є рабський комплекс.

"Я інтенсивно стежу за телевізором. Ну, Геннадій Онищенко не уважив нас і не приїхав, бо, як він сам сказав, він вважає грузин неробами і дармоїдами, але приїхала його делегація, і стоять на задніх лапках наші чиновники, представники винзаводів з тремтячими руками наливали їм вино і в очі дивилися російським чиновникам - сподобається чи ні. Згадався "Ревізор" Гоголя, хоча, що потрібно російському чиновнику - покласти в кишеню дві копійки, і піде щасливим, не перевіряти ж продукцію, дійсно, вони приїхали... Чим ми не змогли подолати цей рабський комплекс приносити задоволення росіянам? Тим більше, що нічого конкретного не обіцяють ", - заявив Саакашвілі, передає Грузія-Online.

Президент також знову торкнувся питання придбання грузинських банків російськими банками і зазначив, що неприпустимо передавати Росії повністю під контроль весь грузинський капітал.

"Я ніколи не був проти російського бізнесу. Вони не були монополістами, працевлаштовували людей, але якщо їм в руки потрапить усе майно, це буде кабалізацією економіки країною-окупантом. Це питання, за яким ми повинні говорити з урядом", - заявив Саакашвілі.