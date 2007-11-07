Саакашвілі відкликає грузинського посла з Москви

Посол Грузії в Росії Іраклій ЧУБІНІШВІЛІ 7 листопада відкликаний до Тбілісі для консультацій у зв`язку з останніми подіями в Грузії, повідомляє сайт Асоціації ООН Грузії Civil Georgia з посиланням на МЗС Грузії.

До цього офіційні особи Грузії звинуватили деяких опозиційних лідерів у співпраці з російською Службою зовнішньої розвідки.

Як повідомляв УНІАН, в Тбілісі з 1 листопада проходять мітинги протесту опозиції. Станом на сьогоднішній день опозиція вимагає відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів у квітні 2008 року, зміни принципів проведення мажоритарних виборів і формування виборчих комісій, звільнення політичних в`язнів. Сьогодні вранці грузинська поліція застосувала водомети і сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які зібралися біля парламенту Грузії.