Саакашвілі: відкликання посла з Росії – не театральний жест

Відкликання грузинського посла з Росії – реакція на інформацію про фінансування Москвою мітингів протесту в Тбілісі.

Про це заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ в телевізійному зверненні до грузинського народу.

«Відкликання грузинського посла з Росії – це не театральний жест», - сказав М.СААКАШВІЛІ, зазначивши, що грузинські спецслужби мають докази того, що за нинішніми акціями протесту в Тбілісі стоїть Росія.

Як повідомляв УНІАН, у Тбілісі з 1 листопада проходять мітинги протесту опозиції. Станом на сьогоднішній день опозиція вимагає відставки Президента М.СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів у квітні 2008 року, зміни принципів проведення мажоритарних виборів і формування виборчих комісій, звільнення політичних в`язнів.