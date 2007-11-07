Саакашвілі шкода, що поліція застосувала палиці

Президент Грузії Михайло Саакашвілі бачить за останніми подіями в Тбілісі слід російських спецслужб. "Від наших спецслужб поступили відомості про альтернативний уряд, створений в Росії", - заявив Саакашвілі у телезверненні до нації, повідомляють РІА новості.

"Наш народ не допустить громадянської війни, подій, подібних тим, що були в 1991 році. Моніторинг, проведений нашими спецслужбами показав, на що йшли і гроші і інструкції", - зауважив грузинський лідер.

Також, за даними Новості-Грузія, Саакашвілі висловив жаль у зв`язку із застосуванням поліцією палиць і спецзасобів проти опозиції в центрі Тбілісі.

"У цьому немає нічого приємного. Це викликає великий біль в моєму серці. Шкодую, що були застосовані палиці, коли відбувалися зіткнення демонстрантів з поліцією", - сказав Саакашвілі у зверненні до нації.

За його словами, це "не корисно для Грузії". Президент Грузії також додав, що багато держав "радіють" подіям, які відбуваються в Грузії. "Це ллє воду на їхній млин", - заявив він.