НАТО шкода угоди про звичайні збройні сили у Європі

НАТО сподівається, що Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) залишиться у силі, а адаптований ДЗЗСЄ буде ратифіковано.

Як передає РІА «Новости», про це заявив офіційний представник альянсу Джеймс АППАТУРАЙ.

"Ми сподіваємося, що ДЗЗСЄ залишиться у силі, а модифікований ДЗЗСЄ буде ратифіковано", - сказав він у Брюсселі журналістам.

Кажучи про відношення альянсу до ратифікації Держдумою РФ проекту закону про припинення дії ДЗЗСЄ, Дж.АППАТУРАЙ сказав, що "кожен крок, який спрямовано на вихід з Договору, викликає жаль".

Офіційний представник НАТО відмовився відповісти на питання, чи готові країни НАТО ратифікувати адаптований ДЗЗСЄ до вступу мораторію у силу.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 листопада, Держдума РФ схвалила введення мораторію на участь Росії в Договорі. Мораторій, згідно з прийнятим законом, набуде чинності в ніч на 13 грудня. Якщо піде мова про відновлення участі в ньому Росії, то рішення про це ухвалить Президент країни.