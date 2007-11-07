Прем`єр Грузії: сьогодні була спроба перевороту

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ видав надзвичайний декрет про введення в Тбілісі надзвичайного стану. Дія декрету розповсюджується тільки на столицю. Про це повідомив на надзвичайному брифінгу увечері 7 листопада прем`єр-міністр Грузії Зураб НОГАЇДЕЛИ, передає інформаційне агентство «Новости-Грузия».

"Півтори години тому президент Грузії підписав декрет про введення в Тбілісі надзвичайного стану", - сказав З.НОГАЇДЕЛІ.

"Протягом 48 годин, згідно Конституції Грузії, декрет буде представлений парламенту на затвердження. Декретом вводяться тимчасові обмеження на проведення демонстрацій і маніфестацій, а також на заклики в ЗМІ до насильства, повалення влади і організації безладів і повалення влади із застосуванням сили", - повідомив прем`єр.

"Вводяться тільки ці обмеження. З іншого боку, свобода слова ніяк не обмежується", - сказав З.НОГАЇДЕЛІ.

"Як тільки буде відновлений звичайний порядок, природно, надзвичайний стан буде відразу знято. І відновиться звичайне функціонування ЗМІ", - заявив З.НОГАЇДЕЛІ.

"Ви знаєте, що сьогодні була спроба перевороту", - відзначив прем`єр.

Як повідомлялося, мітинги протесту проходять в Тбілісі з 1 листопада. Сьогодні поліція застосувала проти демонстрантів водомети, сльозогінний газ і, за неперевіреними даними, гумові кулі.

Згідно пункту "з" 73 статті Конституції Грузії, надзвичайний стан вводиться президентом, коли "в час війни або масових безладів, при посяганні на територіальну цілісність країни, у разі військового перевороту або збройного повстання, екологічної катастрофи і епідемій, або в інших випадках, коли органи держвлади позбавлені можливості нормально здійснювати свої повноваження".

Згідно з Конституцією, президент може оголошувати надзвичайний стан на всій території країни або в якій-небудь її частини, і не пізніше 48 годин з моменту ухвалення відповідного декрету вносить це рішення на твердження до парламенту.

Під час надзвичайного стану президент, згідно з Конституцією, видає декрети, що мають силу закону, які діють до закінчення надзвичайного стану; здійснює надзвичайні заходи. Декрети представляються до парламенту, коли він збереться на засідання. Надзвичайні повноваження розповсюджуються тільки на ту територію, де з причин, вказаних в цьому пункті, оголошено надзвичайний стан.