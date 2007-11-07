У Росії вважають, що Саакашвілі злякався власних ”страшилок”

Міністерство закордонних справ РФ закликає тих, хто має прямий вплив на Тбілісі, застерегти грузинське керівництво від деструктивних кроків, йдеться в повідомленні Департаменту інформації та друку російського зовнішньополітичного відомства, поширеного увечері 7 листопада, передає РІА Новости.

У МЗС РФ відзначили, що грузинські власті зробили новий ворожий випад відносно Росії.

"Виступаючи по національному телебаченню, Михайло СААКАШВІЛІ вибухнув цілим набором звинувачень, згадавши і претензії, що набили оскому, до наших миротворців, і страшилки про російських шпигунів. З`явилося і щось нове: виявляється, масові протести населення Грузії - теж справа рук Москви", - заявляє МЗС РФ.

"Хотіли б закликати тих, хто має прямий вплив на Тбілісі, застерегти грузинське керівництво від подальших деструктивних кроків, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Обіцянки зробити це давалися нам неодноразово. Сподіваємося, що вони будуть виконані", - говориться в документі.

На думку російського зовнішньополітичного відомства, "грузинське керівництво продовжує старанно формувати образ ворога в особі Росії".

"Навіщо це робиться - зрозуміло. Треба виправдати очевидні провали соціально-економічного курсу нинішнього уряду, тяжке становище населення, своє небажання конструктивно вирішувати проблеми з Абхазією і Південною Осетією, авторитаризм керівництва країни, нарешті, зневага демократичними свободами, яке знайшло більш ніж наочний вияв в останніх подіях на вулицях Тбілісі", - повідомляється в документі.

На думку МЗС РФ, "в черговий раз грузинські власті підміняють відповідальний і чесний підхід до численних внутрішніх проблем банальними спробами списати все на підступи зовнішнього ворога, а незадоволених - огульно оголосити його агентами".

"Пафос промови Михаїла СААКАШВІЛІ зводиться до одного - перед лицем зовнішньої загрози громадяни Грузії, мовляв, повинні пробачити президентові всі гріхи і змиритися з тим, що він "наводить лад сильною рукою", - зазначили в МЗС РФ.