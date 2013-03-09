В Азербайджані напередодні акції протесту опозиції заарештували трьох студентів

За даними правоохоронців, у затриманих під час обшуку нібито знайшли заборонені наркотичні речовини та пляшки із займистою сумішшю, повідомляє радіо «Свобода».

Затримані є членами молодіжного опозиційного руху «Ніда». Родичі арештованих стверджують, що обвинувачення проти молодих людей сфабрикували.

У неділю в Баку планується масштабна акція протесту, ініційована опозицією. Учасники вимагатимуть від влади вжити заходів для зменшення кількості небойових втрат в азербайджанській армії.

Приводом для мітингів опозиції стала загибель в армії рядового, який застрелився з автомата. За фактом смерті порушено кримінальну справу (доведення до самогубства), однак родичі загиблого заявляють, що його вбили.

У січні після аналогічного мітингу в Баку поліція затримала 22 особи.