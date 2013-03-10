В ООН очікують потроєння числа біженців з Сирії

Такий прогноз, як повідомляє 10 березня Reuters, зробив верховний комісар ООН у справах біженців Антоніу Гутерреш (Antonio Guterres). «Якщо ескалація конфлікту продовжиться і для вирішення проблеми нічого не буде зроблено, то до кінця року число біженців подвоїться або потроїться», - заявив Гутерреш 10 березня в Анкарі.

6 березня верховний комісар ООН у справах біженців повідомило, що число зареєстрованих біженців з Сирії досягло мільйона чоловік, причому з початку 2013 року потік біженців значно посилився: тільки за останні три місяці Сирію покинули 420 тисяч осіб, повідомляє Lenta.ru.

Велика частина біженців осіла в Лівані - 330 тисяч чоловік. На десять тисяч біженців менше переїхали в Йорданію. Також сирійських біженців прийняли Туреччина, Ірак, Єгипет і країни Північної Африки. У державах, що приймають біженців, не вистачає коштів і ресурсів на їх розміщення.

Збройне протистояння між прихильниками і противниками президента Сирії Башара Асада почалося два роки тому. Влітку 2012 року конфлікт був визнаний повномасштабної громадянської війною. За даними ООН на середину лютого, за два роки війни загинуло більше 70 тисяч чоловік. Спроби Радбезу ООН прийняти резолюцію щодо Сирії не увінчалися успіхом: Росія і Китай кілька разів скористалися правом вето, оскільки запропоновані ООН плани виходу з конфлікту здавалися їм незбалансованими.