Померла шведська принцеса Ліліан

Як передає РІА Новости, уродженка Великобританії Ліліан Мей Девіс (Lillian May Davies) познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, принцом Бертілем Шведським, в 1943 році, будучи заміжньою за англійським актором Іваном Крейгом.

ЗМІ часто називали історію Ліліан і Бертіля однією із найзворушливіших і найромантичніших любовних історій сучасності: тривалий час їхній роман тримався в таємниці через побоювання принца втратити право успадкування престолу після одруження на розлученій іноземці незнатного походження. Ліліан і Бертіль вступили в шлюб понад 30 років тому, в 1976 році.

Після смерті Бертіля в 1997 році принцеса Ліліан продовжувала представляти Швецію на офіційних заходах. Точна причина смерті принцеси не уточнюється, але відомо, що з 2010 року Ліліан страждала хворобою Альцгеймера.

Принцеса Ліліан, герцогиня Халландська, народилася у Великобританії 30 серпня 1915 року і в юності якийсь час працювала моделлю. У роки Другої світової війни вона працювала на одному із заводів країни, а також сестрою милосердя. У одному з інтерв'ю в 1995 році вона заявила: «Якби довелося підбивати підсумок мого життя, я б сказала, що все в ній було про кохання».