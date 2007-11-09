1% американців вважає Джорджа Буша кращим президентом США

Тільки 1% американців вважає нинішнього главу Білого дому Джорджа Буша кращим президентом в історії США, тоді як 23% громадян країни дотримуються прямо протилежної думки.

Про це свідчать дані опитування, проведеного за замовленням телекомпанії Сі-ен-ен соціологічною службою Opinion Research Corporation.

Як показало дослідження, 35% громадян країни вважають, що Буш працює гірше, ніж всі інші президенти США.

На думку 40% опитаних, він працює краще в порівнянні з попередніми керівниками держави.

Опитування проведили з 2 по 4 листопада на вибірці з 1024 респондентів.

РІА Новости