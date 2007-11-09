На Європу насувається руйнівний шторм: влада готує центри для евакуації

На Європу насувається руйнівний шторм, який може принести із собою потужні повені. На узбережжі Північного моря у Великій Британії та Нідерландах оголошено штормове попередження. Окрім цього, циклон, який рухається зі Скандинавії до центру Європи, може спричинити сильний снігопад.

Британці і голландці готуються до потужного циклону. Штормові хвилі на узбережжі Великої Британії сягнуть трьох метрів, а поблизу найбільшого європейського порту Роттердам – чотирьох. Британська влада оголосила попередження про загрозу повеней на сході Англії. У цих районах готують центри для евакуації людей, перевіряють готовність пожежних і медичних служб.

На Темзі біля британської столиці найближчим часом закриють дамбу, яка захищає місто від високих припливів. Прем`єр-міністр Гордон Браун сьогодні увечері проведе засідання надзвичайного урядового комітету "Кобра". За словами міністра охорони довкілля, продовольства і з питань сільськогосподарського розвитку Об’єднаного Королівства, ситуація "надзвичайно небезпечна для життя людей і їхнього майна".

Влада і Великої Британії, і Нідерландів зараз робить усе можливе, аби уникнути жертв від стихії. У цих країнах досі пам`ятають повені 1953 року, які в обох країнах забрали понад дві тисячі життів.

ICTV