Після розлучення британський міністр потрапив у в'язницю з колишньою дружиною

Суд визнав доведеним обвинувачення, що пара свідомо пішла на обман, тим самим перешкодивши нормальній роботі суду, який розглядав епізод про порушення правил дорожнього руху за їх участю, передає РосБізнесКонсалтинг.

2003 року, припустившись серйозного перевищення швидкості, К.Х'юн міг позбутися водійських прав і опинитися в центрі скандалу. Для порятунку репутації він попросив дружину взяти провину на себе.

Обман розкрився після того, як В.Прайс викрила К.Х'юна в подружній зраді і розповіла поліції про забутий інцидент. Після цього вона подала на розлучення, в матеріалах якого зазначила, що він примушував її взяти провину на себе. Пара була в шлюбі 26 років.

Наразі К.Х'юн визнав свою провину і пішов у відставку з міністерської посади.