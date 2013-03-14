ВООЗ: Якщо не змінити закони, то у 2020-му за рік в ДТП гинутиме по 1,9 мільйона людей

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в офіційній доповіді на своєму сайті.

"Щорічно в світі 1,24 мільйона людей гинуть у результаті дорожньо-транспортних пригод, і суттєвих змін не спостерігається з 2007 року", - говориться в документі, повідомляють РІА "Новости".

У "Доповіді про стан безпеки дорожнього руху в світі" представлена інформація про 182 країни, в яких проживає 99% населення світу, або 6,8 мільярда людей. За даними ВООЗ, у країнах із середнім доходом відзначається найвища смертність у результаті ДТП: 20,1 випадки смерті на 100 тисяч населення проти 8,7 і 18,3 у країнах з високим і низьким доходом відповідно. При цьому 80% смертей на дорогах відбуваються в країнах із середнім доходом.

ВООЗ зазначає, що в 2010 році 88 країнам вдалося знизити смертність в результаті ДТП, але ще в 87 країнах вона зросла. Лише в 28 країнах, в яких проживає 7% населення світу, є закони, що регулюють всі п'ять факторів, що впливають на безпеку дорожнього руху: керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, перевищення швидкісного режиму, а також невикористання мотоциклетних шоломів, ременів безпеки і дитячих крісел .

Так, тільки в 59 країнах (39% світового населення) введено обмеження швидкості в місті до 50 кілометрів на годину або менше. Закони, які встановлюють допустимий рівень алкоголю в крові на рівні 0,05 г/дл, діють в 89 країнах (66% населення світу).

"Дорожньо-транспортний травматизм - на восьмому місці в списку основних причин смертності в світі і головна причина смертності серед молоді у віці 15-29 років. За сьогоднішніми прогнозами, без прийняття невідкладних заходів ДТП стануть п'ятою провідною причиною смертності до 2030 року", - попереджає ВООЗ.