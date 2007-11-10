Держдеп США розчарований діями Саакашвілі

Державний департамент розчарований введенням в Грузії надзвичайного стану, закликає грузинську владу його відмінити і продовжити діалог з опозицією.

Про це заявив прес-секретар Державного департаменту США Шон МАККОРМАК на брифінгу у Вашингтоні 9 листопада. Стенограма брифінгу розміщена на офіційному сайті Держдепартаменту.

«Ми дуже розчаровані діями президента СААКАШВІЛІ, який ввів надзвичайний стан у країні. Нас також розчарував той факт, що парламент підтримав його пропозицію. Ми вважаємо, і це наш зрозумілий сигнал, що власті мають негайно відмінити надзвичайний стан і продовжити діалог з опозицією, як і обіцяли», - сказав Ш.МАККОРМАК.

Прес-секретар Держдепартаменту також повідомив, що така позиція США буде викладена грузинській стороні під час робочого візиту в Тбілісі заступника помічника Державного секретаря США з питань Європи і Євразії Метью БРІЗА. «Аналогічна позиція стосується відновлення функціонування незалежних ЗМІ», - уточнив Ш.МАККОРМАК.

Прес-секретар повідомив, що М.БРІЗ планує провести зустрічі з представниками грузинського уряду і главою держави Михайлом СААКАШВІЛІ.

Як повідомлялося, 7 листопада в Тбілісі поліція розігнала багатотисячний мітинг опозиції біля будинку парламенту, після чого Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ ввів у країні надзвичайний стан строком на 15 діб. Декрет Президента запроваджує тимчасові обмеження на проведення демонстрацій і маніфестацій, а також отримання і поширення інформації. На час дії НП на території країни всі телекомпанії і радіостанції Грузії, окрім громадського телебачення, припиняють інформаційні випуски. Крім того, збір і поширення інформації забороняється всім електронним і друкованим ЗМІ.

8 листопада, виступаючи з телезверненням до нації, М.СААКАШВІЛІ пообіцяв найближчим часом відмінити надзвичайний стан, оскільки "ситуація швидко стабілізується".