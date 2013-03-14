Фахівці з бальзамування з Росії та Німеччини оглянули тіло Чавеса

02:56, 14 березня 2013
Світ
794 0

В.о. президента Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що забальзамувати тіло померлого президента Уго Чавеса буде дуже важко, якщо взагалі можливо.

"Висококласні фахівці з Росії та Німеччини, найкращі у світі, прибули до нас ... На їх думку, буде дуже складно (забальзамувати тіло), оскільки рішення про проведення процедури треба було приймати набагато раніше", - цитує РІА "Новости".

На цю тему: Тіло Чавеса забальзамують і виставлять у музеї

Чавес помер 5 березня, а рішення про бальзамування його тіла було прийняте лише два дні потому.

Прощання з президентом Венесуели триває в Каракасі у Військовій академії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter