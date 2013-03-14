Фахівці з бальзамування з Росії та Німеччини оглянули тіло Чавеса
02:56, 14 березня 2013Світ
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В.о. президента Венесуели Ніколас Мадуро повідомив, що забальзамувати тіло померлого президента Уго Чавеса буде дуже важко, якщо взагалі можливо.
"Висококласні фахівці з Росії та Німеччини, найкращі у світі, прибули до нас ... На їх думку, буде дуже складно (забальзамувати тіло), оскільки рішення про проведення процедури треба було приймати набагато раніше", - цитує РІА "Новости".
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Чавес помер 5 березня, а рішення про бальзамування його тіла було прийняте лише два дні потому.
Прощання з президентом Венесуели триває в Каракасі у Військовій академії.
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