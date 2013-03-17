Пентагон заявляє, що зміни в ЄвроПРО не пов'язані з Росією

Про це заявив представник міністерства оборони США Джордж Літтл.

Згідно з озвученою в п'ятницю заявою глави Пентагону Чака Хейгела, США проводять реструктуризацію розміщення ракет-перехоплювачів SM-3 IIB, передбачених для плану поетапного створення системи ПРО в Європі, пише РІА "Новости".

Завданням цієї програми було посилення ступеня захищеності території США від ракетних загроз із Близького Сходу, однак реалізація даної програми відкладена, як мінімум, до 2022 року через урізання бюджетного фінансування. У зв'язку з цією затримкою Пентагон ухвалив рішення перекинути кошти, заплановані на програму розміщення SM-3 IIB в Польщі, на розміщення додаткових ракет-перехоплювачів на території США і розробку новітніх видів наземних перехоплювачів і нових версій SM-3.

"Рішення щодо системи протиракетної оборони, які оголосив міністр Хейгел, ніяк не пов'язані з Росією", - цитує газета New York Times слова офіційного представника Пентагону Джорджа Літтла.

Тим часом, американська сторона дала зрозуміти, що США зосереджені на завданні забезпечення протиракетної оборони в Європі. "Ми як і раніше абсолютно прихильні до ЄвроПРО, це не через Росію, а через Іран", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США.