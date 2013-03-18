Папський перстень Франциску виконали із позолоченого срібла

Як повідомив журналістам сьогодні офіційний представник Ватикану Федеріко Ломбарді, на персні Франциска, який спеціально для понтифіка зробив італійський ювелір Енріко Манфріні, зображений Святий Петро з ключами.

"Перстень рибалки" так само, як і свинцеві папські печатки є символами вищої влади Римського понтифіка і після його смерті або зречення знищуються камерленго Римсько-католицької церкви. У відповідності з цими правилами перстень попередника Франциска Бенедикта XVI, який відрікся від Апостольського престолу, було "анульовано за допомогою розрізу", повідомляють РІА «Новости».

Напередодні інтронізації також стало відомо, що Франциск, обраний 266-м Папою Римським на конклаві 13 березня, вирішив зберегти герб і девіз, який він використовував, будучи архієпископом Буенос-Айреса.

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В урочистій церемонії сходження на престол Франциска, яка відбудеться в соборі Святого Петра у Ватикані у вівторок, візьмуть участь делегації 132 країн, серед яких і глави 34 держав.