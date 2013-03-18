Папа Римський подарував собору в Буенос-Айресі свій кардинальський перстень

Папа Римський Франциск розпорядився передати в дар Кафедральному собору Буенос-Айреса свій кардинальський перстень, який він носив, будучи архієпископом столиці Аргентини.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сказав настоятель собору Алехандро Руссо в інтерв'ю телеканалу C5N.

«Папа повідомив, що відправить до Буенос-Айреса свій кардинальський перстень, щоб він залишився в (Кафедральному) соборі», - повідомив А.Руссо.

За його словами, понтифік повідомив про своє рішення в неділю, після того, як вперше звернувся до віруючих з традиційною проповіддю Angelus. Про рішення понтифіка А.Руссо дізнався від одного з церковних діячів з оточення Папи у Ватикані.

В неділю в Кафедральному соборі Буенос-Айреса пройшла подячна служба у зв'язку з початком понтифікату папи Римського, службу провів апостольський нунцій монсеньйор Еміль Пауль Тчерріг. Крім того, Кафедральний собор у найближчу добу стане центром торжеств, присвячених наміченій на вівторок інтронізації Папи.

Очікується, що з вечора понеділка представники ряду католицьких об'єднань розпочнуть поряд з собором святкове неспання. Воно продовжиться доти, доки у Ватикані не почнеться церемонія інтронізації Папи, яку транслюватимуть на гігантському екрані, встановленому у собору.