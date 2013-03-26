ЗМІ: Президент одного з найбільших кіпрських банків Bank of Cyprus подав у відставку

13:20, 26 березня 2013
Світ
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Президент найбільшого на Кіпрі банку Bank of Cyprus Андреас Артеміс подав у відставку на тлі планованої реструктуризації банківського сектору країни для порятунку Кіпру від дефолту.

Рада директорів розгляне прохання про відставку / Фото: news.cyprus-property-buyers.com

Про це з посиланням на західні інформагентства повідомляють РІА "Новости".

"Він направив прохання про відставку сьогодні (у вівторок) вранці, вона буде розглянута радою директорів у другій половині дня", - повідомило агентству Рейтер джерело в банку.

Єврогрупа в ніч на понеділок зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 мільярдів євро. За умовами угоди, другий за величиною банк Кіпру Popular Bank (бренд Laiki) буде реструктурований. Всі депозити до 100 тисяч євро, а також "хороші" активи з Laiki Bank перейдуть в Bank of Cyprus. Крім того, угода передбачає списання з депозитів на суму понад 100 тисяч євро, - у вівторок міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс заявив, що списання може досягти 40%. Вклади до 100 тисяч євро не постраждають.

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