ЗМІ: Президент одного з найбільших кіпрських банків Bank of Cyprus подав у відставку

Про це з посиланням на західні інформагентства повідомляють РІА "Новости".

"Він направив прохання про відставку сьогодні (у вівторок) вранці, вона буде розглянута радою директорів у другій половині дня", - повідомило агентству Рейтер джерело в банку.

Єврогрупа в ніч на понеділок зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 мільярдів євро. За умовами угоди, другий за величиною банк Кіпру Popular Bank (бренд Laiki) буде реструктурований. Всі депозити до 100 тисяч євро, а також "хороші" активи з Laiki Bank перейдуть в Bank of Cyprus. Крім того, угода передбачає списання з депозитів на суму понад 100 тисяч євро, - у вівторок міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс заявив, що списання може досягти 40%. Вклади до 100 тисяч євро не постраждають.