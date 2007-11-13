Трагедія в Чорному морі має стати уроком для Євросоюзу

Голова Комітету з питань транспорту та туризму Європарламенту Паоло КОШТА (група ліберальних партій, Італія) вважає, що трагедія в Чорному морі має стати уроком для ЄС.

Про це йдеться в його коментарі, текст якого переданий УНІАН.

“Те, що трапилося в Чорному морі є лише останнім з серії страшних катастроф, які нагадують, що Європа до цього часу не здійснила необхідних заходів для їхнього попередження”, - вважає депутат.

Він ще раз наголосив на тому, що держави-члени ЄС мають нести відповідальність за кораблі, що ходять під їхніми прапорами, а також намагатися переслідувати на громадському рівні тих, хто не вжив належних заходів безпеки.

“На жаль, з квітня третій пакет законодавства з морської безпеки так і не був схвалений Радою ЄС. Сподіваюсь, що Португальське президентство та країни члени не залишаться нечутливими до цього трагічного попередження з Чорного моря і візьмуть на себе відповідальність щодо захисту європейців та природних ресурсів”, - заявив П.КОШТА.

Третій пакет законодавства з морської безпеки включає в себе зобов’язання із забезпечення безпеки країн, під чиїм прапором ходять кораблі, проведення інспекцій в європейських портах, створення місць притулку для кораблів, що терплять біду, підвищення захисту пасажирів тощо.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм в Керченській протоці зазнали аварії близько двох десятків суден, в результаті близько 6,8 тисячі тонн сірки і близько 1,3 тисячі тонн мазуту опинилися в морі.