КНДР перекинула на схід країни балістичну ракету
Дислокований об'єкт нагадує ракету, яку Північна Корея вперше продемонструвала на військовому параді.
КНДР перекинула до свого східного узбережжя балістичну ракету середньої дальності, повідомляє агентство «Ренхап» з посиланням на південнокорейські спецслужби.
Дислокований Пхеньяном об'єкт нагадує ракету, яку Північна Корея вперше продемонструвала на військовому параді восени 2010 року. Радіус її дії становить до 4 тис. км.
У той же час Пентагон повідомив у середу, що США розгорнуть на тихоокеанському острові Гуам систему ПРО з метою посилити оборонний потенціал країни в умовах відкритих погроз з боку Північної Кореї.
Як уточнює радіо «Голос Америки», протиракетний комплекс типу THAAD буде оснащений радаром, мобільною пускової установкою, автоматизованою системою наведення, а також комплектом ракет-перехоплювачів.