КНДР перекинула на схід країни балістичну ракету

КНДР перекинула до свого східного узбережжя балістичну ракету середньої дальності, повідомляє агентство «Ренхап» з посиланням на південнокорейські спецслужби.

Дислокований Пхеньяном об'єкт нагадує ракету, яку Північна Корея вперше продемонструвала на військовому параді восени 2010 року. Радіус її дії становить до 4 тис. км.

У той же час Пентагон повідомив у середу, що США розгорнуть на тихоокеанському острові Гуам систему ПРО з метою посилити оборонний потенціал країни в умовах відкритих погроз з боку Північної Кореї.

Як уточнює радіо «Голос Америки», протиракетний комплекс типу THAAD буде оснащений радаром, мобільною пускової установкою, автоматизованою системою наведення, а також комплектом ракет-перехоплювачів.

Газета.ру