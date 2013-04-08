Росія реструктурує виданий Кіпру кредит на 2,5 мільярда євро
Росія на прохання Єврокомісії ухвалила рішення про реструктуризацію кредиту Кіпру на 2,5 мільярда євро
Про це заявив Президент РФ Володимир Путін журналістам за підсумками робочого візиту у ФРН.
Про це повідомляє РІА «Новости».
"Ми свій внесок робимо (у допомогу Кіпру). Наприкінці позаминулого року ми надали Кіпру держкредит в обсязі 2,5 мільярда євро, і на прохання Єврокомісії ми ухвалили рішення реструктурувати цей борг. Це наш реальний внесок у вирішення кіпрської проблеми", - сказав В.Путін.
Умови реструктуризації кредиту він не уточнив. Тим часом умови, що обговорювалися Росією і Кіпром на переговорах в березні, а саме - пролонгація кредиту на п'ять років і зниження ставки до 2,5% з 4,5%, рівносильні списанню 10% боргу.
Начальник профільного департаменту Мінфіну РФ Костянтин Вишковський уточнив журналістам у Москві, що пролонгація кредиту на п'ять років із зниженням ставки до 2,5% була запропонована кіпрською стороною.
"Ми думаємо, що на цих пропозиціях можна грунтуватися. А переговори безпосередньо ще не проходили. Я думаю, враховуючи висловлювання Президента, вони почнуться найближчим часом", - сказав К.Вишковський.
Представник Мінфіну додав, що йому невідомо про якісь інші заходи підтримки Кіпру з боку Росії, крім реструктуризації кредиту.