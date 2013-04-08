Росія реструктурує виданий Кіпру кредит на 2,5 мільярда євро

Про це заявив Президент РФ Володимир Путін журналістам за підсумками робочого візиту у ФРН.

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Ми свій внесок робимо (у допомогу Кіпру). Наприкінці позаминулого року ми надали Кіпру держкредит в обсязі 2,5 мільярда євро, і на прохання Єврокомісії ми ухвалили рішення реструктурувати цей борг. Це наш реальний внесок у вирішення кіпрської проблеми", - сказав В.Путін.

Умови реструктуризації кредиту він не уточнив. Тим часом умови, що обговорювалися Росією і Кіпром на переговорах в березні, а саме - пролонгація кредиту на п'ять років і зниження ставки до 2,5% з 4,5%, рівносильні списанню 10% боргу.

Начальник профільного департаменту Мінфіну РФ Костянтин Вишковський уточнив журналістам у Москві, що пролонгація кредиту на п'ять років із зниженням ставки до 2,5% була запропонована кіпрською стороною.

"Ми думаємо, що на цих пропозиціях можна грунтуватися. А переговори безпосередньо ще не проходили. Я думаю, враховуючи висловлювання Президента, вони почнуться найближчим часом", - сказав К.Вишковський.

Представник Мінфіну додав, що йому невідомо про якісь інші заходи підтримки Кіпру з боку Росії, крім реструктуризації кредиту.