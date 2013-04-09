Землетрус магнітудою 6,3 стався поряд з АЕС в Ірані

15:22, 09 квітня 2013
Світ
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Землетрус магнітудою 6,3 стався поряд з АЕС "Бушер" в Ірані.

Бушерську АЕС допомагали будувати німці і росіяни/ Фото: atomstroyexport.ru

Про це повідомляє РІА "Новости"

Землетрус магнітудою 6,3 стався у вівторок поряд з АЕС "Бушер" в Ірані, передає Геологічна служба США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився в 91 кілометрі від міста Бушер, в околицях якого знаходиться атомна електростанція. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється.

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