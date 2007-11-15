Європарламент проголосував за розширення Шенгенської зони (список)

Європейський парламент привітав розширення Шенгенської зони на 9 нових держав-членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна резолюція була ухвалена сьогодні депутатами Європарламенту на сесії в Страсбурзі.

“За” проголосували 459 депутатів, “проти” - 13, утримались - 42.

У документі депутати наголосили на символічній та історичній важливості приєднання до Шенгену Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії та Словаччини з точку зору завершення колишнього розділення Європи.

Депутати наголосили на тому, що Шенгенська зона - одне з найбільших досягнень ЄС, що характеризується скасуванням контролю на внутрішніх кордонах між країнами-учасницями угоди, та встановлює свободу пересування територією ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила рішення про приєднання до Шенгенської угоди 9 нових країн-членів.

Згідно з рішенням, припинення контролю на сухопутних та морських кордонах відбудеться 21 грудня цього року, на повітряних кордонах – з 30 березня 2008 року.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 13 країн ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія.