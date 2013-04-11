Правозахисники: Сирійська армія навмисно обстрілює населення

Представники організації кажуть у своєму звіті, що відвідали 52 об'єкти у північно-західній Сирії, і зафіксували 59 таких незаконних нападів.

HRW нагадує, що напади на цивільних та "безладні атаки", в яких загинули тисячі людей, є серйозними порушеннями міжнародних законів та конвенцій.

Організація також розкритикувала Китай та Росію, які блокують рішучі дії ООН стосовно до Дамаска.

У період з жовтня 2011 року до липня 2012 вони застосували право вето під час голосування трьох резолюцій Ради Безпеки ООН щодо сирійського уряду.

Правозахисна організація каже, що ООН повинна негайно вжити низку заходів: запровадити санкції та ембарго на продаж зброї, а також передати сирійське питання на розгляд Міжнародного суду.

HRW твердить, що незаконні дії сирійського уряду призвели до загибелі багатьох сирійців із числа 70 тисяч, яких вважають жертвами конфлікту.

При цьому експерти організації також скритикували і дії повстанців, які розміщають свої бази неподалік густонаселених районів Сирії.

У звіті під назвою "Смерть із небес" Human Rights Watch повідомляє, що з кінця липня 2012 сирійські ВПС завдають регулярних авіаударів по містах і населених пунктах, що знаходяться під контролем опозиції.

Експерти організації відвідали контрольовані опозицією райони в Алеппо, Ідліб і Латакії на північному заході країни. Співробітники Human Rights Watch поговорили зі свідками та жертвами авіанальотів, а також з чотирма колишніми солдатами сирійських ВПС, які перейшли на бік опозиції. Експерти організації також особисто стали свідками кількох авіанальотів.

Багато хто з цих районів уже досить довго - декілька тижнів, а іноді і місяців - перебувають під контролем опозиції, але урядові сили обстрілюють хлібопекарні і мирних жителів, які приходять купити хліба, а також лікарні.

Експерти Human Rights Watch стверджують, що у них є докази навмисних ударів урядових сил по цим об'єктам.

BBC Україна