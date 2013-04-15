Опозиційний кандидат не визнає результати виборів у Венесуелі

Опозиційний кандидат на посаду президента Венесуели Енріке Капрілес, який поступився ставленику Чавеса Ніколасу Мадуро менше 2% голосів, оголосив, що не визнає підсумків виборів, поки не буде здійснено перевірку процесу голосування, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед своїми прихильниками, Капрілес продемонстрував список порушень, за його даними, допущених на виборах. Опозиційний лідер заявив, що насправді його суперник програв президентські перегони, і що він вимагає наново перерахувати кожен голос. За кілька годин до оголошення підсумків виборів, Капрілес повідомив, що влада країни готуються до підтасування підсумків голосування.

Оголосивши про перемогу Мадуро, ЦВК Венесуели назвав результати виборів «незворотними», проте сам обраний глава держави заявив, що не заперечує проти перевірки.

За офіційними даними, Мадуро набрав 50,76% голосів, Капрілес - 49,07%. Перед голосуванням очікувалося, що Мадуро переможе з більш значним відривом.