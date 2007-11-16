Явлінський: Путін вибудував авторитарний режим

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» лідер російської партії «Яблуко» Григорій Явлінський заявив, що сьогодні в Росії існує авторитарний режим. «У Росії було самодержавство, була тоталітарна система. Сьогодні Володимир Путін вибудував авторитарний режим», – сказав Григорій Явлінський.

Крім того, саме наявність авторитарної системи Явлінський вважає причиною неприйняття російською політичною верхівкою «помаранчевої революції». «Така система не приймає опонентів, хоч би яких. Подивіться, прокремлівська партія «Єдина Росія» відмовилася навіть від публічних дискусій з тими політичними партіями, які братимуть участь в парламентських виборах. Більше того, лідер цієї партії, спікер Державної Думи Борис Гризлов заявив, що «російський парламент – не місце для дискусій».

Докладніше читайте в №13 журналу «Профіль»