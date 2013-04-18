Сценарій бостонського вибуху знайшли в книжці 11-річної давності

Йдеться про книгу під назвою «Heartbreak Hill» Тома Лонергана, в якій розповідалося про змову американських ультраправих екстремістів, які планували підірвати кілька бомб на шляху проходження марафону в Бостоні в 1996 році, коли відзначалося сторіччя забігу. У книзі план терористів зриває детектив, за інформацією Huffington Post повідомляє Lenta.ru.

Про існування книги, яка виходила в самвидаві, Huffington Post розповів сам її автор. Дізнавшись про події в Бостоні, він написав листа до видання і зазначив, що, дізнавшись про вибухи в Бостоні, подумав: «Боже, все сталося так, як я передбачав». Лонерган сам 17 разів брав участь у марафоні в Бостоні і, за його словами, в 1996 році пройшов дистанцію з відчуттям, що в будь-який момент може вибухнути бомба. Сотий щорічний марафон у Бостоні закінчився без пригод.

Написати книгу про спробу теракту під час марафону в Бостоні Лонерган вирішив після терактів 11 вересня 2001 року. Відкликати її з продажу він не збирається.

Теракт в Бостоні стався ближче до завершення марафону. Терористи підірвали біля фінішу дві бомби, начинені вражаючими елементами. В результаті вибухів загинули три людини, близько 180 отримали поранення.