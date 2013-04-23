"Російський рух" в Україні переживає гостру кризу

Як повідомив УНІАН завідуючий відділом зв'язків із Російською православною церквою і православною спільнотою за кордоном Інституту країн СНД Кирило Фролов, про це йдеться в доповіді Інституту про ситуацію з російським рухом України.

За його словами, Інститут країн СНД і Український філіал Інституту починають серію експертних круглих столів на тему цивілізаційного та геополітичного вибору України, російсько-українських відносин і стану російського руху в Україні. Перший такий круглий стіл відбудеться в Харкові 22 квітня, буде поширено тези доповіді Інституту про ситуацію з російським рухом України.

«Парламентські вибори 2012 року підтвердили наявність гострої кризи в російському русі в Україні. Навіть незважаючи на те, що цього разу на виборах була представлена єдина політична партія, яка своєю назвою та програмою позиціонувала себе саме як російська (партія «Руський блок»), вона набрала лише 63532 голоси, що становить 0,31% голосів виборців», - сказав К.Фролов.

За його словами, в доповіді зазначається, що система Всеукраїнської координаційної ради організацій російських співвітчизників виявилася забюрократизованою, спроби залучити в нині існуючі структури російських організацій відомих лідерів, бізнесменів, впізнаваних широкою публікою громадських діячів, закінчилися невдачею.

Також К.Фролов підкреслив, що подолання кризи в російському русі України має сприяти консолідації росіян в Україні й виникненню реальної суспільно-політичної сили, здатної відстоювати права і свободи, а також добиватися реалізації життєво важливих для російського населення України цілей.

«Спроби механічного складання або перейменування формально існуючих структур не призведуть до помітних результатів, скільки б коштів їм на це не виділяти», - сказано в доповіді.

За словами К.Фролова, автори доповіді вважають, що серйозний прорив може відбутися лише із залученням до широкого руху харизматичних, впізнаваних публікою громадських і політичних діячів України, лідерів громадської думки. Такий рух можна й потрібно будувати не стільки на яскраво вираженому «російському полі», а об'єднувати навколо ідей слов'янської або євразійської єдності на пострадянському просторі, зазначив він.