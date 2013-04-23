ЗМІ: Тамерлан Царнаєв перед смертю дзвонив матері

"Поліція почала стріляти по нас, вона переслідує нас", - процитувала слова сина Зубейдат Царнаєва в телефонному інтерв'ю телеканалу.

Останніми словами Тамерлана були: "Мама, я люблю тебе". Потім розмова перервалася, передає РІА Новости. Царнаєва охарактеризувала свого сина, як "лідера", "людину з сильною волею", яка може впливати на людей. За її словами, молодший брат Джохар в усьому корився братові.

"Що Тамерлан говорив, було законом для Джохара - я так виховала їх. Що старший брат каже, молодший повинен робити. Це відповідно до ісламу", - повідомила Царнаева. За її словами, сини були дуже близькі до неї, особливо Тамерлан.

В останні роки він став побожним мусульманином, почасти за її наполяганням. Вона переконала свого старшого сина прийняти іслам у 2008 році, так як він став випивати, курити і надмірно захоплюватися дівчатами. На відміну від Тамерлана Джохар не був настільки віруючим. Царнаєва підтвердила, що чоловік і старший син приїжджали до Чечні, щоб побачитися з родичами, проте заперечує, що там він зустрічався з бойовиками або екстремістами. Вона зазначила, що у її синів не було зброї. На її думку, їх підставили, тому що американська влада побоювалася Тамерлана. "Вони хотіли прибрати Тамерлана, а Джохар був поруч, тому що він відвозив його до університету", - сказала вона.