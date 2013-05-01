Літак з 338 пасажирами аварійно сів на Бермудах
10:56, 01 травня 2013Світ
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Літак з 338 пасажирами аварійно сів на Бермудах через пожежу на борту
На борту було загоряння
Літак Airbus A330 британської авіакомпанії Thomas Cook Airlines, на борту якого знаходилися 338 пасажирів, здійснив аварійну посадку на Бермудах після того , як на його борту сталося загоряння, повідомляєРІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
Літак прямував з мексиканського міста Канкун у британський Манчестер. Після посадки на Бермудах всі пасажири були евакуйовані з літака. Повідомляється, що ніхто не постраждав. Також представник рятувальної служби Бермудських островів розповів агентству, що "коли літак приземлився, на борту пожежі не було".
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