Літак з 338 пасажирами аварійно сів на Бермудах

Літак Airbus A330 британської авіакомпанії Thomas Cook Airlines, на борту якого знаходилися 338 пасажирів, здійснив аварійну посадку на Бермудах після того , як на його борту сталося загоряння, повідомляєРІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Літак прямував з мексиканського міста Канкун у британський Манчестер. Після посадки на Бермудах всі пасажири були евакуйовані з літака. Повідомляється, що ніхто не постраждав. Також представник рятувальної служби Бермудських островів розповів агентству, що "коли літак приземлився, на борту пожежі не було".