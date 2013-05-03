Бостонські терористи планували теракт на День незалежності США

Молодший з братів, Джохар, розповів слідчим, що теракт спочатку планувався на 4 липня. Однак братам вдалося виготовити вибухові пристрої раніше, ніж очікувалося. У зв'язку з цим вони вирішили привести в дію саморобні бомби під час бостонського марафону 15 квітня.

Також повідомляється, що Джохар розповів слідчим, що вибухові пристрої були виготовлені в будинку його брата Тамерлана. В даний час влада намагається встановити, про що Тамерлан говорив по телефону зі своєю дружиною, Кетрін Рассел, через кілька годин після того, як ФБР опублікувало фотографії братів у зв'язку з підозрами в організації теракту, повідомляє РІА Новости.

Раніше слідчим вдалося отримати у своє розпорядження ноутбук Джохара Царнаева, який раніше з його кімнати винесли його приятелі по університету - студенти з Казахстану і громадянин США Робель Філліпос. У середу студентам з Казахстану Діасу Кадирбаеву і Азамату Тажаякову були пред'явлені звинувачення в змові з метою перешкоджання правосуддю. Третього затриманого звинуватили в дачі неправдивих свідчень слідчим.

Як повідомляв УНІАН, брати Тамерлан та Джохар Царнаеви звинувачуються в організації теракту на марафоні в Бостоні 15 квітня. Тоді загинули три людини, понад 200 були поранені.

Джохар був затриманий 20 квітня. Тамерлан 19 квітня помер від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією. Його тіло було передане родичам у четвер.