В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Всі свічки і світильники в храмі були заздалегідь погашені. Вогонь з'явився за молитвами про дарування дива патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч паломників, які у Велику суботу напередодні Великодня заповнили храм Гробу Господнього, площу перед ним і прилеглі вулиці, повідомляє РІА Новости.

Досі сходження Благодатного вогню не пояснено з наукової точки зору. Християни вірять у божественне походження вогню і в те, що він займається за молитвами паломників і православного патріарха. За переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде, це стане жахливою ознакою для всього людства, а присутні в храмі загинуть.

За звичаєм, Єрусалимський патріарх увійшов до каплиці в одному полотняному підряснику. Це робиться для того, щоб всі присутні змогли переконатися, що він не проносить із собою ні сірники, ні запальнички, ні будь-які інші предмети для добування вогню. Після того як патріарх входить до Кувуклію, вхід опечатують, і починається очікування дива сходження Благодатного вогню.

Очевидці свідчать, що через якийсь час після заходу патріарха в Кувуклію в храмі починають відбуватися незрозумілі явища: виникають сполохи блакитного кольору, які можуть спалахувати в будь-якому напрямку, а з отвору в куполі храму на Гроб Господній опускається вертикальний широкий стовп світла. Незабаром в Кувуклії займається Благодатний вогонь – і патріарх Єрусалимський передає його віруючим, які тримають в руках великі святкові свічки.

За словами очевидців, нерідко лампади і свічі в руках присутніх у храмі загоряються самі собою, а Благодатний вогонь в перший час має дивовижну властивість – не обпалює, тому багато хто «вмивається» вогнем.