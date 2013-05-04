В Італії через смерч постраждали більше 100 людей

Торнадо в області Емілія-Романья бушував декілька годин, піднімаючи в повітря цілі шматки будівель, перевертаючи автомобілі й викорчовуючи дерева. Крім того, випав град до п'яти сантиметрів у діаметрі

Смерч пройшовся сільськогосподарськими полями, зіпсувавши солідну частину посівів. Найбільше постраждали провінції Болонья і Модена, де десятки сімей залишилися без даху над головою.

За даними телеканалу «Росія 24», 118 осіб, переважно з Болоньї, одержали травми, 11 з них госпіталізували. Ще близько сотні жителів були евакуйовані.