Росіяни оцінили шанси Путіна впоратися з корупцією (опитування)

Тільки 20% росіян вважають, що Путін зможе добитися успіху в боротьбі з корупцією, здійснивши рішучу чистку рядів чиновників вищого рангу і посилюючи покарання за такі злочини.

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру», результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Водночас 35% респондентів вважають, що Путін намагатиметься боротися з корупцією, але йому навряд чи вдасться добитися істотних успіхів, бо корупція в Росії нездоланна.

21% опитаних зазначили, що Путіну важко боротися з корупцією, оскільки він сам багато в чому залежить від корумпованих чиновників.

17% росіян висловили думку, що Путін й не намагатиметься серйозно боротися з корупцією, оскільки він тією чи іншою мірою зацікавлений у ній.

7% важко відповісти.

«Левада-Центр» проводив опитування 19-22 квітня 2013 року за представницькою вибіркою 1600 росіян віком 18 років і старше. Розподіл відповідей на деякі запитання цього дослідження наводяться у відсотках від загальної кількості опитаних. Статистична похибка даних дослідження не перевищує 3,4%.