Вчені зафіксували рекордну концентрацію вуглекислого газу в атмосфері

Як повідомляє РІА «Новости», за даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), з початку спостережень більш як півстоліття тому концентрація діоксиду вуглецю безперервно зростала, збільшувалася і швидкість її зростання. Наприкінці 1950-х років вміст газу щорічно піднімався на 0,7 мільйонних часток, в останнє десятиліття цей показник становив уже 2,1 мільйонні частки.

«Це зростання не є несподіванкою для учених. Є переконливі свідчення на користь того, що різке зростання світових викидів двоокису вуглецю за рахунок спалювання вугілля, нафти і природного газу призводить до прискорення (збільшення концентрації)», - відзначив старший науковий співробітник NOAA Пітер Танс.

До промислової революції концентрація вуглекислого газу в атмосфері становила 280 мільйонних часток. Нинішні темпи зростання у 100 разів перевищують швидкість збільшення концентрації після останнього за часом льодовикового періоду.

«Не можна перешкодити вуглекислому газу досягти концентрації у 400 мільйонних часток. Це факт, що вже стався. Але те, що буде далі, як і раніше, важливе для клімату, і в наших силах це контролювати. Це залежить від того, наскільки ми покладатимемося у майбутньому на викопні джерела енергії», - сказав дослідник-геохімік з Інституту океанографії Скріппса Ральф Кілінг, чий батько Девід Кілінг почав вимірювати рівень вуглекислого газу на Мауна Лоа у 1958 році.