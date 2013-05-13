Китай ввів війська у Таджикистан

Про це повідомляє Дзеркало тижня з посиланням на News-Asia.

Як зазначається, операція Китаю почалась введенням військ ще 6 травня.

Зайняті КНР території Душанбе передав Китаю в рахунок погашення зовнішнього боргу. Всього ж за роки незалежності Таджикистану КНР уже передали 1,5 тисячі квадратних кілометрів землі.

Гірсько-Бадахшанська автономна область відома своєю неоднозначною позицією щодо центральної влади Таджикистану. Жителі ГБАО не завжди підкоряються рішенням офіційного Душанбе. Влітку 2012 року в автономії розгорівся конфлікт, в якому загинули в тому числі й мирні люди. Гірський Бадахшан встав на захист своїх польових командирів, яких переслідувала влада країни. Якщо експансія із залученням військових з боку Китаю буде продовжена, не виключено, що в регіоні спалахне черговий конфлікт.

Ще на початку 2013 року багато експертів стверджували, що території будуть віддані КНР в рахунок погашення зовнішнього боргу. У перспективі - оформлення за Китаєм високогірних земель, непридатних для життя.

Проте, Китай вбачає в цих землях хорошу перспективу, оскільки вони багаті на родовища дорогоцінного каміння, урану і мінералів.

У Міністерстві оборони Таджикистану інформацію спростовують, заявляючи, що пересування таджицьких військ пов’язане з навчаннями і новим призовом, і що жителям автономного краю нічого боятися.